БОМЖ из ЯНАО обворовывал сотрудников ижевских детсадов

Опубликована: Сегодня 15:20



фото: Inbalashikha.ru фото: Inbalashikha.ru

Задержанным по подозрению оказался 28-летний БОМЖ, уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее неоднократно судимый.Следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.