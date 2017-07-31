БОМЖ из ЯНАО обворовывал сотрудников ижевских детсадов

Опубликована: Сегодня 15:20

фото: Inbalashikha.ru
В середине июля в Ижевске в дежурную часть поступило сообщение о краже у сотрудника детского сада по ул. Холмогорова портмоне, в котором находилось более 11 тыс рублей. В этот же день в полицию обратилась сотрудник детского сада с ул. Пушкинской, у которой похитили портмоне с 5 800 рублями. В обоих случаях в детские сады злоумышленник проникал под видом родственника одного из воспитанников.

Задержанным по подозрению оказался 28-летний БОМЖ, уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее неоднократно судимый.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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