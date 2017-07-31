Опубликованы самые популярные направления отдыха российских туристов

Опубликована: Сегодня 16:09



фото: Menstois.ru фото: Menstois.ru

«По обобщенным данным туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров, в число топовых направлений этого лета вошли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, Тунис и Италия. При этом позиции лидера – Турции – практически недосягаемы. Она, скорее всего, и останется безусловным лидером этого лета», - говорится в сообщении.После Турции позиции рейтингов у туроператоров разнятся, однако страны в них представлены практически одни и те же.

Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в ТОП-5 самых популярных направлений лета. Туроператор "Библио Глобус" сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. По линии этой компании в период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536,4 тысячи туристов, что на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В России у туроператоров лидируют по спросу такие курорты, как Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

