Опубликованы самые популярные направления отдыха российских туристов

Опубликована: Сегодня 16:09

фото: Menstois.ru
Рейтинг наиболее популярных туристических направлений лета 2017 года составили представители туристического бизнеса, занимающиеся пакетным отдыхом россиян. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По обобщенным данным туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров, в число топовых направлений этого лета вошли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, Тунис и Италия. При этом позиции лидера – Турции – практически недосягаемы. Она, скорее всего, и останется безусловным лидером этого лета», - говорится в сообщении.

После Турции позиции рейтингов у туроператоров разнятся, однако страны в них представлены практически одни и те же.

Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в ТОП-5 самых популярных направлений лета. Туроператор "Библио Глобус" сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. По линии этой компании в период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536,4 тысячи туристов, что на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В России у туроператоров лидируют по спросу такие курорты, как Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).


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