За дачу взятки сотруднику ФСБ обнальщик из Ижевска попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 16:58



фото: Rorki.ru фото: Rorki.ru

При передаче первой части денег в сумме 100 тыс рублей мужчина был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Кроме того, в ходе предварительного следствия выяснилось, что в феврале 2016 года осужденный под угрозой физической расправы вымогал у одного из жителей Ижевска 311,5 тыс. рублей.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 500 тыс. рублей.