За дачу взятки сотруднику ФСБ обнальщик из Ижевска попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 16:58

фото: Rorki.ru
Жителю Ижевска вынесли приговор по двум статьям Уголовного кодекса - вымогательство и дача взятки. В ходе разработки группы лиц, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств, ее лидер попытался дать взятку сотруднику УФСБ России по Удмуртии в размере 1,5 млн рублей за непревлечение его к ответственности.

При передаче первой части денег в сумме 100 тыс рублей мужчина был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Кроме того, в ходе предварительного следствия выяснилось, что в феврале 2016 года осужденный под угрозой физической расправы вымогал у одного из жителей Ижевска 311,5 тыс. рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 500 тыс. рублей.
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