Пять российских туристов умерли в Турции за 2 дня

Опубликована: Сегодня 18:55



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В ведомстве призвали россиян учитывать особенности своего организма, а также влияние на него жаркого климата страны.

Ранее сообщалось, что 36-летняя женщина скончалась на турецком курорте в Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море. Погибшей стало плохо в воде, а ингалятор она забыла в номере отеля.

В субботу 56-летний турист утонул в районе курорта Манавгат, он умер по пути в больницу. В одном из отелей того же курорта 47-летняя отдыхающая скончалась от сердечного приступа.

Напомним, Турция стала лидером в рейтинге наиболее популярных туристических направлений лета 2017 года.