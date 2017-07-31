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Пять российских туристов умерли в Турции за 2 дня
Опубликована: Сегодня 18:55 Пять российских туристов скончались на курортах Турции за минувшие выходные, 29–30 июля. Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, четверо из них умерли во время купания, некоторые из них — из-за проблем со здоровьем.
В ведомстве призвали россиян учитывать особенности своего организма, а также влияние на него жаркого климата страны.
Ранее сообщалось, что 36-летняя женщина скончалась на турецком курорте в Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море. Погибшей стало плохо в воде, а ингалятор она забыла в номере отеля.
В субботу 56-летний турист утонул в районе курорта Манавгат, он умер по пути в больницу. В одном из отелей того же курорта 47-летняя отдыхающая скончалась от сердечного приступа.
Напомним, Турция стала лидером в рейтинге наиболее популярных туристических направлений лета 2017 года.
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