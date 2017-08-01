В Ижевске ларек на остановке «Торговый техникум» принудительно демонтировали

Опубликована: Сегодня 08:30



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Собственник торговой точки неоднократно игнорировал решения суда о самостоятельном демонтаже ларька, требования судебного пристава об исполнении требований исполнительного документа также не выполнял. И даже получив уведомление о принудительном демонтаже ларька, ничего не предпринял. Разбор ларька пришлось отложить на несколько часов, потому что должник своевременно не освободил торговые площади от продукции.Собственники ларьков, расположенных на ул. Союзная, ул. Спортивная и ул. Молодёжная, проводят демонтаж несанкционированных ларьков самостоятельно.На сегодняшний день в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится ещё 10 производств о сносе ларьков.