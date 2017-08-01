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В Ижевске ларек на остановке «Торговый техникум» принудительно демонтировали
Опубликована: Сегодня 08:30 Накануне в Ижевске под контролем сотрудников УФССП России по Удмуртии принудительно демонтировали ларек на остановке «Торговый техникум» на ул. 9-е Января.
Собственник торговой точки неоднократно игнорировал решения суда о самостоятельном демонтаже ларька, требования судебного пристава об исполнении требований исполнительного документа также не выполнял. И даже получив уведомление о принудительном демонтаже ларька, ничего не предпринял. Разбор ларька пришлось отложить на несколько часов, потому что должник своевременно не освободил торговые площади от продукции.
Собственники ларьков, расположенных на ул. Союзная, ул. Спортивная и ул. Молодёжная, проводят демонтаж несанкционированных ларьков самостоятельно.
На сегодняшний день в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится ещё 10 производств о сносе ларьков.
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