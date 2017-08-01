В Ижевске ларек на остановке «Торговый техникум» принудительно демонтировали

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: R27.fssprus.ru
Накануне в Ижевске под контролем сотрудников УФССП России по Удмуртии принудительно демонтировали ларек на остановке «Торговый техникум» на ул. 9-е Января.

Собственник торговой точки неоднократно игнорировал решения суда о самостоятельном демонтаже ларька, требования судебного пристава об исполнении требований исполнительного документа также не выполнял. И даже получив уведомление о принудительном демонтаже ларька, ничего не предпринял. Разбор ларька пришлось отложить на несколько часов, потому что должник своевременно не освободил торговые площади от продукции.

Собственники ларьков, расположенных на ул. Союзная, ул. Спортивная и ул. Молодёжная, проводят демонтаж несанкционированных ларьков самостоятельно.

На сегодняшний день в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится ещё 10 производств о сносе ларьков.



Загрузка...
Теги
погода Ижавто прокуратура Украина оружие Новый год/Рождество Удмуртия туризм розыск ЖКХ Ува Россия строительство суд Интернет Владимир Путин МЧС физкультура депутат дороги ремонт семья зоопарк ГИБДД Ижевск школа вода Александр Волков ДТП штраф видео транспорт хоккей убийство фестиваль СМИ природа кино самолет торговля футбол СКП полиция Малая Пурга Завьялово спортсмен ИжГТУ финансы животные пенсия занятость Госсовет УР долг рейтинг банк Сарапул выборы Можга Балезино ГЖД технологии наркотики МВД здоровье телевидение правительство свадьба безопасность звезда алкоголь дети праздник выставка бизнес ветеран промышленность Глазов творчество Москва пожар инвалид терроризм бюджет траур США преступление Воткинск медицина Голливуд молодежь религия армия Дмитрий Медведев пристав конкурс музыка Игра мода образование лес
Все теги
Яндекс.Погода