Житель Ижевска вымогал у предпринимателя 100 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: Misanec.ru фото: Misanec.ru

Мужчина под надуманным предлогом требовал у предпринимателя из Игринского района передачи ему 100 тыс рублей. Указанной суммы у потерпевшего не оказалось, и злоумышленник забрал у него автомобиль.Задержали подозреваемого с поличным. По факту вымогательства, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают другие факты преступной деятельности подозреваемого.