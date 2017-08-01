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Житель Ижевска вымогал у предпринимателя 100 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 09:18 Подозреваемого в вымогательстве 52-летнего неработающего, ранее судимого за аналогичные преступления жителя Ижевска задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Мужчина под надуманным предлогом требовал у предпринимателя из Игринского района передачи ему 100 тыс рублей. Указанной суммы у потерпевшего не оказалось, и злоумышленник забрал у него автомобиль.
Задержали подозреваемого с поличным. По факту вымогательства, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают другие факты преступной деятельности подозреваемого.
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