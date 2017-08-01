В Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика, игравшего у дороги

Опубликована: Сегодня 10:06

фото: Riakchr.ru
На улице Гусева в Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 31 июля.

Дошкольник играл у дороги недалеко от дома №9 по улице Гусева. По неизвестной причине мальчик выбежал на проезжую часть, где его сбила машина. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

«Родителям стоит помнить, что нельзя оставлять детей у дороги без присмотра, нужно объяснять детям, что опасно играть недалеко от проезжей части», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.



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