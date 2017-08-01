В Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика, игравшего у дороги

Опубликована: Сегодня 10:06



фото: Riakchr.ru фото: Riakchr.ru

Дошкольник играл у дороги недалеко от дома №9 по улице Гусева. По неизвестной причине мальчик выбежал на проезжую часть, где его сбила машина. Ребенку потребовалась медицинская помощь.«Родителям стоит помнить, что нельзя оставлять детей у дороги без присмотра, нужно объяснять детям, что опасно играть недалеко от проезжей части», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.