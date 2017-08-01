Тело 7-летнего мальчика, пропавшего в Воткинском районе, нашли на берегу Сивы

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: Permv.ru фото: Permv.ru

Напомним, мальчик из села Первомайский Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Искали ребенка полицейские, спасатели и добровольцы.