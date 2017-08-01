Тело 7-летнего мальчика, пропавшего в Воткинском районе, нашли на берегу Сивы

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: Permv.ru
Тело пропавшего в минувшие выходные в Воткинском районе 7-летнего мальчика нашли на берегу реки Сивы. Как сообщил информагентству «Сусанин» источник в правоохранительных органах, ребенка течение вынесло на берег в районе деревни Кварса – в 20 км от места, где он пропал. В соцсетях сообщают, что родители уже выехали на опознание.

Напомним, мальчик из села Первомайский Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Искали ребенка полицейские, спасатели и добровольцы.


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