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Тело 7-летнего мальчика, пропавшего в Воткинском районе, нашли на берегу Сивы
Опубликована: Сегодня 10:54 Тело пропавшего в минувшие выходные в Воткинском районе 7-летнего мальчика нашли на берегу реки Сивы. Как сообщил информагентству «Сусанин» источник в правоохранительных органах, ребенка течение вынесло на берег в районе деревни Кварса – в 20 км от места, где он пропал. В соцсетях сообщают, что родители уже выехали на опознание.
Напомним, мальчик из села Первомайский Воткинского района ушел купаться на реку Сива вечером 29 июля и пропал. Искали ребенка полицейские, спасатели и добровольцы.