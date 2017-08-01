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Видео угона «скорой помощи» в Ижевске опубликовало МВД
Опубликована: Сегодня 13:30 Действие этой истории, возникшей вследствие алкогольного помутнения ее участников, произошла на ул. 40 лет Победы, 142. Злоупотреблявшие всю ночь спиртным 26-летний ижевчанин и его друг неожиданно решили, что им грозит опасность - якобы в квартиру проникли посторонние.
Они заперлись на балконе и два часа не выходили из квартиры - ждали, когда их спасут. На часах было около пяти утра, и на улице совсем не было прохожих. Тогда они решили поджечь на балконе жалюзи, чтобы привлечь к себе внимание. Увидев, что из окна идет дым, кто-то вызвал службу спасения.
Оперативные службы приехали на место происшествия быстро, но того, что произошло далее, они точно не ожидали. Спасатели проникли на балкон пятого этажа через шестой, взломали дверь на балкон, и этот момент один из затворников резко выбежал из квартиры и побежал к машине «скорой помощи». Вытолкнув водителя из кабины, мужчина попытался уехать, но врезался в рядом стоящую иномарку.
На данный момент мужчина уже отсидел 10 суток за административное правонарушение, и сейчас его ждет уголовная ответственность - угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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