Видео угона «скорой помощи» в Ижевске опубликовало МВД

Опубликована: Сегодня 13:30



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Они заперлись на балконе и два часа не выходили из квартиры - ждали, когда их спасут. На часах было около пяти утра, и на улице совсем не было прохожих. Тогда они решили поджечь на балконе жалюзи, чтобы привлечь к себе внимание. Увидев, что из окна идет дым, кто-то вызвал службу спасения.Оперативные службы приехали на место происшествия быстро, но того, что произошло далее, они точно не ожидали. Спасатели проникли на балкон пятого этажа через шестой, взломали дверь на балкон, и этот момент один из затворников резко выбежал из квартиры и побежал к машине «скорой помощи». Вытолкнув водителя из кабины, мужчина попытался уехать, но врезался в рядом стоящую иномарку.На данный момент мужчина уже отсидел 10 суток за административное правонарушение, и сейчас его ждет уголовная ответственность - угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.