Улицу Горького в Ижевске перекроют в День ВДВ

Опубликована: Сегодня 14:28



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

«В связи с тем, что колонна проследует по проезжей части улицы Максима Горького, временно, с 11:30 до 12:00, движение транспортных средств по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина будет организовано по одной полосе», - отмечается в сообщении