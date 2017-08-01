Улицу Горького в Ижевске перекроют в День ВДВ

Опубликована: Сегодня 14:28

фото: yandex.ru/maps
В связи с празднованием Дня ВДВ в Ижевске в среду, 2 августа, будет ограничено движение транспорта по улице Горького. Запрет на проезд будет введен на участке от ул. Кирова до ул. Бородина. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики. 

 «В связи с тем, что колонна проследует по проезжей части улицы Максима Горького, временно, с 11:30 до 12:00, движение транспортных средств по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина будет организовано по одной полосе», - отмечается в сообщении



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