Директор ижевской школы №31 попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 15:41



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Также в рамках расследования уголовного дела проверяются данные финансово-аналитической проверки образовательного учреждения о нецелевом использовании более 5 миллионов рублей, а также иных нарушениях, в том числе необоснованное завышение зарплаты заместителю директора школы.В рамках расследования уголовного дела допрошены работники школы и управления образования Ижевска, проведена выемка документации. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.