Директор ижевской школы №31 попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 15:41

фото: yandex.ru
Директора ижевской среднеобразовательной школы № 31 обвиняют в присвоении и превышении должностных полномочий. В декабре 2014 года и в декабре 2015 года мужчина дважды незаконно выписывал премию в размере 70 и 60 тысяч рублей одному из бывших сотрудников школы, из которых 110 тысяч рублей взял себе, а 20 тысяч рублей оставил бывшему сотруднику.

Также в рамках расследования уголовного дела проверяются данные финансово-аналитической проверки образовательного учреждения о нецелевом использовании более 5 миллионов рублей, а также иных нарушениях, в том числе необоснованное завышение зарплаты заместителю директора школы.

В рамках расследования уголовного дела допрошены работники школы и управления образования Ижевска, проведена выемка документации. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.



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