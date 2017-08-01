Казанский вор завел блог по содержимому украденных сумочек

Опубликована: Сегодня 18:01 В своем дебютном выпуске блогер-вор отметил, что его зовут Альберт, ему 32 года и он живет в Казани. При этом последние годы он посвящает себя кражам женских сумок. Мужчина предупреждает, что никого ни к чему не призывает и вообще прекрасно осознает, что воровать — плохо и уголовно наказуемо, пишет Кazanfirst.

В своем обзоре блогер в перчатках потрошит украденные женские сумки, комментируя их содержимое. При этом некоторым бывшим обладательницам сумок он составляет психологические портреты, порой сопровождая их нелестными отзывами. Пользователи соцсетей резко негативно восприняли появление такого блогера, сочтя его поведение крайне циничным. Одни предложили ему «идти пахать на завод», другие уверены, что его место — в исправительных лагерях. Часть жителей Казани считает, что видео фейковое и создано в качестве «троллинга» или провокации.
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