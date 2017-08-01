Казанский вор завел блог по содержимому украденных сумочек

Опубликована: Сегодня 18:01

В своем обзоре блогер в перчатках потрошит украденные женские сумки, комментируя их содержимое. При этом некоторым бывшим обладательницам сумок он составляет психологические портреты, порой сопровождая их нелестными отзывами. Пользователи соцсетей резко негативно восприняли появление такого блогера, сочтя его поведение крайне циничным. Одни предложили ему «идти пахать на завод», другие уверены, что его место — в исправительных лагерях. Часть жителей Казани считает, что видео фейковое и создано в качестве «троллинга» или провокации.