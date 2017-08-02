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В Ижевске пенсионерка погибла под колесами грузовика
Опубликована: Сегодня 08:30 Трагический случай произошел накануне, 1 августа, в Ижевске. Между домом №41 и детским садом №207 на ул. Фруктовой женщина попал под колеса автомобиля, водитель которого даже не заметил наезда.
«Грузовой автомобиль неустановленной марки насмерть задавил пожилую женщину и уехал с места происшествия. Предположительно, водитель не заметил, что допустил наезд на пешехода», - сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС ВКонтакте. Местные жители уточнили в соцсети, что погибшей было 92 года.
Через некоторое время грузовик был обнаружен правоохранителями, все обстоятельства устанавливаются.
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