В Ижевске пенсионерка погибла под колесами грузовика

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Грузовой автомобиль неустановленной марки насмерть задавил пожилую женщину и уехал с места происшествия. Предположительно, водитель не заметил, что допустил наезд на пешехода», - сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС ВКонтакте. Местные жители уточнили в соцсети, что погибшей было 92 года.Через некоторое время грузовик был обнаружен правоохранителями, все обстоятельства устанавливаются.