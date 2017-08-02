В молоке балезинского сельхозпредприятия нашли антибиотики

Опубликована: Сегодня 09:17



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«В результате проведенных исследований в одной пробе молока сырого было выявлено содержание антибиотиков тетрациклиновой группы», - отмечается в сообщении.Руководство производства обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, на предприятии ввели усиленный лабораторный контроль на 3 месяца.