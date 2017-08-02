|
В молоке балезинского сельхозпредприятия нашли антибиотики
Опубликована: Сегодня 09:17 В Балезино одно из местных сельхозпредприятий оштрафовали за в молоке антибиотики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.
«В результате проведенных исследований в одной пробе молока сырого было выявлено содержание антибиотиков тетрациклиновой группы», - отмечается в сообщении.
Руководство производства обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, на предприятии ввели усиленный лабораторный контроль на 3 месяца.
Загрузка...