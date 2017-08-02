Житель Ижевска вез 365 грамм «марихуаны», когда его задержали полицейские

Опубликована: Сегодня 10:04

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на Як-Бодьинском тракте 28-летний жителя Ижевска, у которого при себе было 365 грамм «марихуаны». Задержанный пояснил, что наркотическое средство культивировал на территории СНТ в Як-Бодьинсокм районе.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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