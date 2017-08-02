Двое пьяных разбойников из Удмуртии пытались заживо сжечь пенсионера

Опубликована: Сегодня 10:51

фото: Om1.ru
За пятитысячный долг двое жителей Удмуртии едва заживо не сожгли пенсионера. В ночь с 17 на 18 октября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поехали д. Чежебаш Можгинского района. Там проживал пенсионер, который задолжал одному из них 5 тыс рублей.

Приехав к дому потерпевшего, они потребовали передать им деньги либо строительный инструмент в счет уплаты долга, однако тот ответил отказом. Тогда они связали потерпевшего, обыскали его дом и похитили имущество на общую сумму 11 300 рублей. После чего разложили возле лежавшего на деревянном полу пенсионера тряпки, облили их горючей жидкостью и подожгли, полагая, что он погибнет в результате пожара, а сами скрылись. Пожар был вовремя потушен соседом потерпевшего, и он остался жив.

Уголовное дело в отношении 2 жителей Можгинского района, обвиняемых по ч. 1 ст. 16 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 30, п. «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц, общеопасным способом, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога), направлено в суд. Им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



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