Отель Hilton откроют в здании бывшего Индустриального техникума в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

«Помните старый техникум на набережной, который продали. Там будет отель «Хилтон», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время экскурсии, которую он проводил для первого вице-премьера России Игоря Шувалова.Также было отмечено, что в 2018 году на набережной могут сделать тестовое благоустройство, как в Саратове на вокзальной площади.