Отель Hilton откроют в здании бывшего Индустриального техникума в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: yandex.ru/maps
Отель Hilton откроют в здании бывшего Индустриального техникума на набережной ижевского пруда. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«Помните старый техникум на набережной, который продали. Там будет отель «Хилтон», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время экскурсии, которую он проводил для первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

Также было отмечено, что в 2018 году на набережной могут сделать тестовое благоустройство, как в Саратове на вокзальной площади.



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