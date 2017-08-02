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Жителя Петербурга, не выходившего на улицу со времен СССР, нашли в заваленной мусором квартире
Опубликована: Сегодня 12:35 В Кировский отдел судебных приставов по Петербургу поступил исполнительный лист о выселении из двухкомнатной квартиры социального найма на Дачном проспекте пожилой супружеской пары.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе УФССП по СПб, жилище было завалено слоем мусора толщиной 1,5 метра. Его в квартиру носила с улицы хозяйка, страдающая психическим заболеванием.
В квартире среди куч мусора судебные приставы обнаружили истощенного пожилого мужчину. Он не покидал комнату на протяжении десятков лет — из документов у него имелся лишь паспорт времен СССР. Его отправили в больницу, а супругу — в психиатрическую клинику.