Жителя Петербурга, не выходившего на улицу со времен СССР, нашли в заваленной мусором квартире

Опубликована: Сегодня 12:35

фото: Nashemisto.dp.ua
В Кировский отдел судебных приставов по Петербургу поступил исполнительный лист о выселении из двухкомнатной квартиры социального найма на Дачном проспекте пожилой супружеской пары.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе УФССП по СПб, жилище было завалено слоем мусора толщиной 1,5 метра. Его в квартиру носила с улицы хозяйка, страдающая психическим заболеванием.

В квартире среди куч мусора судебные приставы обнаружили истощенного пожилого мужчину. Он не покидал комнату на протяжении десятков лет — из документов у него имелся лишь паспорт времен СССР. Его отправили в больницу, а супругу — в психиатрическую клинику.


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