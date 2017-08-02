Сотрудница Росреестра Удмуртии принимала взятки за ускорение процесса регистрации недвижимости

Опубликована: Сегодня 14:19

фото: Udora-vt.ru
Сотрудницу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике обвиняют в получении взятки. 32-летняя обвиняемая занимала должность ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения и объектов долевого строительства. Используя свое служебное положение, она дважды получила от клиентов вознаграждение - 12 и 25 тысяч рублей. За это женщина обеспечила внеочередное принятие документов и беспрепятственную ускоренную государственную регистрацию перехода права собственности по сделке с объектами недвижимости.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемой произведен обыск, в Управлении Росреестра по региону изъята документация, представляющая интерес для следствия, допрошено его руководство. Женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела в суде.
Загрузка...
Теги
пристав самолет зоопарк Москва технологии оружие здоровье дети Можга пенсия ветеран безопасность терроризм ИжГТУ торговля Госсовет УР футбол МЧС траур ГЖД образование мода преступление природа финансы Александр Волков кино Дмитрий Медведев звезда музыка спортсмен армия Малая Пурга Ува Глазов Владимир Путин пожар суд праздник выставка правительство конкурс Удмуртия алкоголь розыск МВД депутат рейтинг Завьялово Игра транспорт ремонт строительство убийство Ижавто семья Новый год/Рождество США Сарапул СМИ Балезино бюджет видео бизнес физкультура банк наркотики Воткинск молодежь СКП Россия медицина школа лес хоккей туризм животные Интернет вода свадьба выборы ЖКХ прокуратура телевидение промышленность религия долг занятость полиция ГИБДД Украина инвалид творчество дороги Ижевск фестиваль штраф Голливуд ДТП погода
Все теги
Яндекс.Погода