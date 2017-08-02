Сотрудница Росреестра Удмуртии принимала взятки за ускорение процесса регистрации недвижимости

Опубликована: Сегодня 14:19



фото: Udora-vt.ru фото: Udora-vt.ru

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемой произведен обыск, в Управлении Росреестра по региону изъята документация, представляющая интерес для следствия, допрошено его руководство. Женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела в суде.