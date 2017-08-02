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Сотрудница Росреестра Удмуртии принимала взятки за ускорение процесса регистрации недвижимости
Опубликована: Сегодня 14:19 Сотрудницу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике обвиняют в получении взятки. 32-летняя обвиняемая занимала должность ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения и объектов долевого строительства. Используя свое служебное положение, она дважды получила от клиентов вознаграждение - 12 и 25 тысяч рублей. За это женщина обеспечила внеочередное принятие документов и беспрепятственную ускоренную государственную регистрацию перехода права собственности по сделке с объектами недвижимости.
В рамках расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемой произведен обыск, в Управлении Росреестра по региону изъята документация, представляющая интерес для следствия, допрошено его руководство. Женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела в суде.
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