С начала 2017 года зафиксировано 74 факта смертей несовершеннолетних жителей Удмуртии

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 15:08

фото: Activebeat.com
В Удмуртии с начала года в отношении врачей, по вине которых скончались дети, возбудили 6 уголовных детей. Об этом рассказал информагентству «Сусанин» рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин.

«Скорбная статистика неумолима. В первом полугодии 2017 года всего зарегистрировано 74 факта смертей несовершеннолетних. При этом основной причиной смерти детей (более 60%) явились заболевания - 47 фактов», - рассказал главный следователь Удмуртии. В 2016 году правоохранители возбудили 13 уголовных дел против медработников, в 2017 году – шесть. При этом Владимир Никешкин отметил, что ситуацию привлечение врачей к ответственности не исправит.

«В 2016 году мы направили в суд дело по факту смерти в Устиновском районе Ижевска малолетнего. По сути изнемогающего от недуга ребенка таскали от одной больницы к другой и не могли поставить единый диагноз, пока малыш не умер. Понес наказание врач, который не распознал диагноз по своему профилю. Его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью. Разве могла произойти такая дикость, обладай мы медицинским центром, где путем консилиума специалисты своевременно пришли бы к выводу о верности поставленного диагноза и незамедлительно оказали помощь?» - задается вопросом руководитель управления. Он подчеркнул, что практически во всех крупных региональных столицах имеются центры оказания неотложной медицинской помощи детям. В них круглосуточно дежурят «все необходимые специалисты». В Удмуртии такого центра пока, к сожалению, нет.



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