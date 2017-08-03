Горячую воду отключили на 14-ти улицах Ижевска

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 16:17

фото: Znaj.ua
Сегодня «Удмуртские коммунальные системы» приступили к гидравлическим испытаниям на 14 улицах Ижевска.  Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и своевременного их ремонта при подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В связи с данными работами с 2 по 16 августа будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

 - В.Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 150;
 - К.Либкнехта 5а, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 19;
 - Карла Маркса 75, 124, 126, 130, 164;
 - Квартальный 82, 84, 86;
 - Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88, 123, 125, 134;
 - Маяковского 7;
 - Пастухова 82;
 - Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 155, 157, 161, 163, 165, 169, 169а, 171, 173, 175, 177;
 - Свободы 82а, 120, 122, 124;
 - Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151;
 - Весенняя 6;
 - Калашникова 1, 3, 7;
 - Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;
 - Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.



Загрузка...
Теги
розыск Владимир Путин Ижевск пристав банк школа дети хоккей зоопарк оружие ГЖД занятость Ижавто СКП Игра Россия правительство Балезино Сарапул спортсмен убийство пенсия ДТП фестиваль Можга Украина музыка преступление безопасность семья бюджет природа праздник СМИ МВД суд полиция образование наркотики Дмитрий Медведев бизнес пожар финансы Удмуртия погода МЧС Ува лес штраф Завьялово траур строительство самолет здоровье медицина депутат ветеран Госсовет УР рейтинг молодежь свадьба туризм религия кино телевидение Интернет ЖКХ промышленность физкультура торговля Александр Волков Малая Пурга ремонт Глазов технологии животные долг видео футбол выборы инвалид дороги транспорт алкоголь выставка США армия терроризм Воткинск Новый год/Рождество мода прокуратура конкурс звезда ИжГТУ Голливуд творчество Москва вода ГИБДД
Все теги
Яндекс.Погода