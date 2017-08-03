Горячую воду отключили на 14-ти улицах Ижевска

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 16:17



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В связи с данными работами с 2 по 16 августа будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:- В.Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 150;- К.Либкнехта 5а, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 19;- Карла Маркса 75, 124, 126, 130, 164;- Квартальный 82, 84, 86;- Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88, 123, 125, 134;- Маяковского 7;- Пастухова 82;- Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 155, 157, 161, 163, 165, 169, 169а, 171, 173, 175, 177;- Свободы 82а, 120, 122, 124;- Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151;- Весенняя 6;- Калашникова 1, 3, 7;- Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;- Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.