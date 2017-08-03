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Горячую воду отключили на 14-ти улицах Ижевска
Опубликована: 2 Августа 2017 г. 16:17 Сегодня «Удмуртские коммунальные системы» приступили к гидравлическим испытаниям на 14 улицах Ижевска. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и своевременного их ремонта при подготовке к предстоящему отопительному сезону.
В связи с данными работами с 2 по 16 августа будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:
- В.Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 150;
- К.Либкнехта 5а, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 19;
- Карла Маркса 75, 124, 126, 130, 164;
- Квартальный 82, 84, 86;
- Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88, 123, 125, 134;
- Маяковского 7;
- Пастухова 82;
- Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 155, 157, 161, 163, 165, 169, 169а, 171, 173, 175, 177;
- Свободы 82а, 120, 122, 124;
- Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151;
- Весенняя 6;
- Калашникова 1, 3, 7;
- Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;
- Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.
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