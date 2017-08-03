Эрдоган пообещал отрубать головы желавшим лишить его власти «предателям»

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 17:14



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«Я говорил с премьер-министром, и ... когда они предстанут перед судом, давайте заставь их появляться в единообразных костюмах, как в Гуантанамо», - сказал Эрдоган. Его заявление было сделано после того, как один из задержанных, как сообщается, появился в суде в майке с надписью «Герой».Выступая перед президентским дворцом в Анкаре в воскресенье утром, Эрдоган пообещал подписать любое законодательство, принятое парламентом для восстановления смертной казни в стране. «Мы являемся государством, управляемым верховенством закона. Если это произойдет со мной после парламента, я подпишу его », - сказал он.Между тем, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Анкару о возобновлении смертной казни.«Спустя год после попытки государственного переворота рука Европы остается вытянутой», - сказал Юнкер в интервью газете «Bild am Sonntag» в Германии. «Если Турция представит смертную казнь, турецкое правительство, наконец, захлопнет дверь в членство в ЕС».По официальным данным, более 240 человек были убиты и более 2000 получили ранения в результате неудавшейся попытки государственного переворота летом 2016 года. После неудавшегося переворота Анкара начала массовое преследование предполагаемых сторонников государственного переворота, а также представителей оппозиции и журналистов. Более 50 000 человек были арестованы, и более 150 000 гражданских служащих, полицейских и солдат были отстранены от должности в ходе следствия.