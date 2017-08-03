В Удмуртии жилье для детей-сирот закупалось по 90 тыс рублей за м²

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 18:10

фото: Volga.news
Жилье для детей-сирот закупалось чиновниками Удмуртии по 90 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом «Сусанину» сообщил главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин.

«В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления находится ряд уголовных дел, связанных с нарушениями действующего законодательства о госзакупках», - сказал Никешкин. Руководитель силового ведомства уточнил, что по факту превышения полномочий должностными лицами Министерства образования Удмуртии при закупке 91 квартиры для детей-сирот причинен ущерб бюджету на сумму более 30 млн рублей.

Согласно данным Удмуртстата, во втором квартале 2017 года в Удмуртии средняя цена за квадратный метр нового жилья составляла 44313 рублей, на вторичном рынке – 44140 рублей.


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