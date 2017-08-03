В Удмуртии жилье для детей-сирот закупалось по 90 тыс рублей за м²

Опубликована: 2 Августа 2017 г. 18:10



фото: Volga.news фото: Volga.news

«В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления находится ряд уголовных дел, связанных с нарушениями действующего законодательства о госзакупках», - сказал Никешкин. Руководитель силового ведомства уточнил, что по факту превышения полномочий должностными лицами Министерства образования Удмуртии при закупке 91 квартиры для детей-сирот причинен ущерб бюджету на сумму более 30 млн рублей.Согласно данным Удмуртстата, во втором квартале 2017 года в Удмуртии средняя цена за квадратный метр нового жилья составляла 44313 рублей, на вторичном рынке – 44140 рублей.