Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева могут перевести из СИЗО под домашний арест

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Newvz.ru
Следователи просят суд перевести бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева из следственного изолятора под домашний арест. Как пишет Газета, об этом накануне, 2 августа, сообщил адвокат Соловьева Алексей Ульянов.

«Следствие просит перевести Соловьева под домашний арест. Данное ходатайство направлено в суд. Дата заседания еще не назначена», — заявил адвокат.

По словам Алексея Ульянова, следствие больше не видит оснований, чтобы содержать его в СИЗО. «Следствие сочло, что в настоящее время достаточной является мера пресечения в виде домашнего ареста», - сказал Ульянов.

Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за взятку в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года. В мае Басманный суд Москвы продлил арест экс-главы Удмуртии до 4 сентября и наложил арест на имущество Соловьева и его дочери.


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