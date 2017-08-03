Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева могут перевести из СИЗО под домашний арест

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Newvz.ru фото: Newvz.ru

«Следствие просит перевести Соловьева под домашний арест. Данное ходатайство направлено в суд. Дата заседания еще не назначена», — заявил адвокат.По словам Алексея Ульянова, следствие больше не видит оснований, чтобы содержать его в СИЗО. «Следствие сочло, что в настоящее время достаточной является мера пресечения в виде домашнего ареста», - сказал Ульянов.Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за взятку в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года. В мае Басманный суд Москвы продлил арест экс-главы Удмуртии до 4 сентября и наложил арест на имущество Соловьева и его дочери.