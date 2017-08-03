За спаивание детей 18-летний житель Удмуртии попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: Gorodkovrov.ru
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии за вовлечение детей в употребление спиртного осудили местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, молодой человек, которому недавно исполнилось восемнадцать лет, уговорил троих несовершеннолетних подростков выпить алкоголь.

Как выяснилось, совместное распитие не было однократным, а происходило систематически с декабря по март 2016 года. При этом подсудимый знал о несовершеннолетнем возрасте "собутыльников".

Жителя Якшур-Бодьинского района признали виновным по ч.1 ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции) и назначили ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.



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