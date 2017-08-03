Трое мужчин погибли в пожаре в Кизнерском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:26



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«Пожар произошел очень поздно, сообщение поступило в 23:21. Через 11 минут туда прибыло первое подразделение, но к этому времени весь дом уже был в огне», - сказала Митрофанова.Причиной пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем при курении. «Четверо мужчин выпивали. Двое были жителями дома, двое – их соседи. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила информагентству старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Удмуртии Вера Филиппова. По ее словам, сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка.Мужчину, который сумел спастись через окно, уже допросили. «Он говорит, что, когда проснулся, увидел пожар, начал будить своих знакомых, но так и не смог этого сделать», - пояснила Вера Филиппова.