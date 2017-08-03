С понижением температуры в Удмуртию придут дожди

Опубликована: Сегодня 11:14

фото: Wdpic.ru
Сегодня через территорию Удмуртии пройдет фронт, который принесет с собой небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

В пятницу днем, 4 августа, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха в послеобеденное время составит +23-27 °С в тени.

Во второй половине субботы и в ночь на воскресенье прогнозируются дожди, местами грозы. Днем в воскресенье в отдельных районах также не исключены дожди. Температура воздуха днем в субботу составит +20-25 °, в воскресенье +19-23 °С.

«На следующей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона», - уточнила синоптик.



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