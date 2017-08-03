|
С понижением температуры в Удмуртию придут дожди
Опубликована: Сегодня 11:14 Сегодня через территорию Удмуртии пройдет фронт, который принесет с собой небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.
В пятницу днем, 4 августа, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха в послеобеденное время составит +23-27 °С в тени.
Во второй половине субботы и в ночь на воскресенье прогнозируются дожди, местами грозы. Днем в воскресенье в отдельных районах также не исключены дожди. Температура воздуха днем в субботу составит +20-25 °, в воскресенье +19-23 °С.
«На следующей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона», - уточнила синоптик.
Загрузка...