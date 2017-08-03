С понижением температуры в Удмуртию придут дожди

Опубликована: Сегодня 11:14



фото: Wdpic.ru фото: Wdpic.ru

В пятницу днем, 4 августа, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха в послеобеденное время составит +23-27 °С в тени.Во второй половине субботы и в ночь на воскресенье прогнозируются дожди, местами грозы. Днем в воскресенье в отдельных районах также не исключены дожди. Температура воздуха днем в субботу составит +20-25 °, в воскресенье +19-23 °С.«На следующей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона», - уточнила синоптик.