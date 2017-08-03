Житель Татарстана задержан с 750 гр маковой соломы в Малопургинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:22



фото: Rdno.ru фото: Rdno.ru

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где пояснил, что мак собрал на территории Малопургинского района для личного потребления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».