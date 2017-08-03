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Житель Татарстана задержан с 750 гр маковой соломы в Малопургинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:22 Дежуривший ночью в с. Малая Пурга на ул. Трактовой экипаж ДПС обратил внимание на движущийся по дороге подозрительный легковой автомобиль. За рулем остановленного транспортного средства находился 36-летний житель Агрыза. На заднем сиденье в салоне полицейские обнаружили завернутую в покрывало маковую солому, как выяснилось позже, весом 750 граммов.
Злоумышленника доставили в отдел полиции, где пояснил, что мак собрал на территории Малопургинского района для личного потребления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
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