Жительница Удмуртии восемь раз меняла имя благодаря героиням сериалов

Опубликована: Сегодня 13:06

фото: Выкса.рф
Жительница одного из сельских районов Удмуртии восемь раз официально обращалась в органы ЗАГС по поводу смены имени. И каждый раз женщина выбирала весьма оригинальные имена, связанные, судя по всему, с героинями того или иного популярного сериала. 

Как сообщила председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртии Людмила Попова «Известиям Удмуртской Республики», органы ЗАГС республики ежегодно регистрируют от 800 до 1000 актов смены имени и фамилии по причине того, что граждане считают их неблагозвучными или, по их мнению, неудачными.

Людмила Попова напомнила о том, как важно родителям ответственно подходить к выбору имени ребёнка: «С этим именем ему идти в детский сад, в школьный коллектив, и ребёнок не должен испытывать дискомфорт от звучания своего имени. Надо также учитывать то, что от мужских имён в дальнейшем образуются отчества, то есть, родители в этом плане в какой-то степени в ответе и за своих внуков».



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