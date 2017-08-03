Жительница Удмуртии восемь раз меняла имя благодаря героиням сериалов

Опубликована: Сегодня 13:06



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Как сообщила председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртии Людмила Попова «Известиям Удмуртской Республики», органы ЗАГС республики ежегодно регистрируют от 800 до 1000 актов смены имени и фамилии по причине того, что граждане считают их неблагозвучными или, по их мнению, неудачными.Людмила Попова напомнила о том, как важно родителям ответственно подходить к выбору имени ребёнка: «С этим именем ему идти в детский сад, в школьный коллектив, и ребёнок не должен испытывать дискомфорт от звучания своего имени. Надо также учитывать то, что от мужских имён в дальнейшем образуются отчества, то есть, родители в этом плане в какой-то степени в ответе и за своих внуков».