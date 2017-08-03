В Удмуртии иномарка под управлением новичка вылетела с дороги и загорелась

Опубликована: Сегодня 14:21

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии иномарка под управлением молодого неопытного водителя вылетел с трассы и загорелся. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, трое его пассажиров были госпитализированы.

Произошла авария в среду, 2 августа,в 12.25 на втором километре автомобильной дороги «Кизнер-Грахово». Молодой человек 1999 года рождения, стаж вождения которого составляет один год, управляя автомобилем «Хендай» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и загорелся.

В результате две девушки 1998 и 1999 годов рождения и молодой человек 1999 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Водитель также получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике рекомендует водителям - "новичкам" быть максимально внимательными и осторожными на дороге. Необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.



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