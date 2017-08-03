Почти 11 тонн молодого сазана выпустили в Каму в Каракулинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:16



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Всего приобретено 83 376 мальков, каждый весом 131 грамм. «Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе в ходе строительства моста через Каму», - говорится в сообщении.Рыбу доставили автоцистерной из Пермского края и по специальному гофрированному шлангу выпустили в районе села Каракулино.