Почти 11 тонн молодого сазана выпустили в Каму в Каракулинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: Saroblnews.ru
Почти 11 тонн молодого сазана выпустили в Каму в Каракулинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, уже на следующий год эти рыбки могут достигнуть веса в несколько килограммов.

Всего приобретено 83 376 мальков, каждый весом 131 грамм. «Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе в ходе строительства моста через Каму», - говорится в сообщении.

Рыбу доставили автоцистерной из Пермского края и по специальному гофрированному шлангу выпустили в районе села Каракулино.
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