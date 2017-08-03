В Удмуртии с начала сезона утонули 14 человек

Опубликована: Сегодня 16:07



фото: Samaratoday.ru фото: Samaratoday.ru

"Кроме того, родители стали лучше следить за своими детьми. Но ещё не все. Погибли дети - 15-летний подросток в Юкаменском районе и 7-летний ребёнок в Сиве. За ними никто из взрослых не следил", - подчеркнул Фомин. Он также отметил, что количество погибших в этом году снизилось на 58% по сравнению с прошлым годом, несмотря на одинаковое количество тёплых дней.