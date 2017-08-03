В Удмуртии с начала сезона утонули 14 человек

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: Samaratoday.ru
С начала купального сезона на водах Удмуртии погибли 14 человек, в том числе 2 ребёнка. Как пишет информагентство "Сусанин", об этом журналистам рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. По его словам, 90% утонувших взрослых пошли купаться в нетрезвом виде, остальные просто не умели плавать.

"Кроме того, родители стали лучше следить за своими детьми. Но ещё не все. Погибли дети - 15-летний подросток в Юкаменском районе и 7-летний ребёнок в Сиве. За ними никто из взрослых не следил", - подчеркнул Фомин. Он также отметил, что количество погибших в этом году снизилось на 58% по сравнению с прошлым годом, несмотря на одинаковое количество тёплых дней.



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