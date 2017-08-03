Причиной пожара в Кизнерском районе, унесшем жизнь трех человек, мог стать поджог

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: Lentaregion.ru
Подробности пожара в деревне Асинер Кизнерского района, в котором погибли трое мужчин, сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. По его словам, на сегодняшний день рассматривается и версия поджога, сообщает информагентство «Сусанин».

Как оказалось, в доме в ту ночь выпивали пятеро. «Неработающие, праздновали целый день. Тот, который выбежал, рассказал, что пили. С ними еще разбирается полиция. Поджог, возможно, был какой-то, разберемся. Их было пятеро, один ушел раньше, жив остался. Второй выскочил раненный весь, через окно и не спас никого. Себя только спасал, а у нас полицейские, дети заходят в дом горящий, ныряют в воду холодную, спасают других, рискуя жизнью», - сказал Фомин.

Напомним, пожар, который унес жизни трех человек, произошел ночью 2 августа. Изначально следователи предположили, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.



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