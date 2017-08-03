НАТО продолжает давление на независимые государства на просторах бывшего СССР

Опубликована: Сегодня 18:22





29 мая 2017 года в Тбилиси завершилась Парламентская ассамблея NATO, по итогам которой от России потребовали отказаться от признания независимости как Южной Осетии, так и Абхазии.

Цитата из принятой декларации: «…НАТО призывает Российскую Федерацию уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах, отозвать признание оккупированных регионов Грузии, как независисмых государств и вывести из этих территорий свои вооруженные силы. Альянс также призывает РФ ответить Грузии на обязательство о неприменении силы, взятые страной в одностороннем порядке и воздержаться от любых провокационных и агрессивных шагов в отношении Грузии».

Поддержал ее и руководитель парламента Украины Парубий.

Уровень наглости и отрешенности от реальности НАТО и Грузии зашкаливает. Чтобы понять это, достаточно немного углубиться в историю конфликта.

Первое крестьянское восстание на территории современной Южной Осетии вспыхнуло ещё при Закавказской Федерации, в марте 1918 г., совпав по времени с наступлением турецких войск в Закавказье. Восстание было подавлено грузинскими войсками и Народной гвардией.



Второе восстание началось осенью 1919 г, когда грузинское меньшевистское правительство Н. Жордания ответило отказом на предложение Советской России заключить военный союз и совместными силами завершить уничтожение белогвардейских войск генерала Деникина, прижатых Красной Армией к Кавказу. Грузия, опасаясь негативной реакции со стороны Антанты и рассчитывая на поддержку Великобритании в вопросе присоединения территории Аджарии (района Батуми), предложила вместо этого начать переговоры по политическому урегулированию отношений (с тем, чтобы добиться от РСФСР признания самостоятельности Грузии).

Уже после падения меньшивиков, 20 апреля 1922 года в Южной Осетии была образована Автономная область Юго-Осетии (АОЮО), позже переименованная в Юго-Осетинскую автономную область (ЮОАО) в составе Грузинской ССР. Столица — Цхинвали (в 1936—1961 годах назывался Сталинири). В 1934—1936 годах имела название Автономная область Южной Осетии.

За 70 лет существования в ЮОАО проводилась политика грузинизации общественно-политической и культурной сферы Южной Осетии, включая навязывание грузинского языка и грузинского письма, отказ в участии осетин на руководящих постах и т. д. Так, административно-государственными языками были русский и грузинский языки. Жители лишь имели право разговаривать на осетинском и изучать его в школе. Летом 1944 года власти ГССР перевели школьное образование на русский и грузинский языки, запретив при этом преподавание на осетинском языке. В 1949 году на грузинский и русский языки были переведены также начальные классы югоосетинских школ. В 1951 году первый секретарь Юго-Осетинского обкома партии А. Г. Имнадзе по поручению ЦК КП Грузии дал указание о переводе делопроизводства на территории Южной Осетии на грузинский язык. Лишь в 1956 году Президиум ЦК КПСС принял специальное постановление «Об ошибках и недостатках в работе ЦК КП Грузии». Вплоть до 1989 года взаимоотношения между Грузией и Южной Осетией были довольно напряженными ,но прямых конфликтов не возникало



Но с подъемом в СССР национальных движений в конце 80-х конфликт углубился. 10 ноября 1989 года на 12 сессии Совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области двадцатого созыва было принято решения о наделении осетинского языка статусом государственного на территории ЮОАО. Для Республики где 66.2 % населения (Данные на 1989 год) являются осетинами, использование своего родного языка было очень важно. Но 16 ноября Президиум Верховного Совета ГССР аннулировал эти решения.



В 1990 году Грузия решает обрести независимость от СССР и 9 марта 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР принял постановление «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии» в котором объявил, что ввод войск Советской России в Грузию в феврале 1921 года и занятие всей её территории являлись «с правовой точки зрения военным вмешательством (интервенцией) и оккупацией с целью свержения существовавшего политического строя» (Грузинской Демократической Республики), «а с политической точки зрения фактической аннексией». Также было объявлено о начале переговоров о восстановлении независимого Грузинского государства, поскольку Договор об образовании СССР, по мнению депутатов, «являлся в отношении Грузии незаконным».

Не желая насильно становится частью Грузии как самостоятельного государства, Южная Осетия начинает демократические действия направленные на усиление своей автономности. В 1990 году закон СССР «О порядке разрешения вопросов, связанных с выходом союзной республики из Союза ССР», предоставил право автономным образованиям «самостоятельно решать вопрос о выходе из СССР в составе выходящей республики или о пребывании в составе СССР». Исполком народных депутатов Южной Осетии воспользовался предоставленным правом, и, когда 9 апреля 1991 года Грузия вышла из состава СССР, Южная Осетия осталась в его составе.

Но Грузии уже как почти самостоятельному государству дипломатия и демократические понятия чужды и Грузия начинает наносить удары по мирному населению. 1 мая 1991 года Союз независимых энергетиков Грузии отключил энергоснабжение Южной Осетии. Следствием этого стали многочисленные жертвы среди мирного населения. В доме престарелых замерзло несколько десятков стариков, в родильном доме умирали младенцы. На протяжении всего 1991 года наблюдались попытки провоцирования военных конфликтов.

В 1992 году Южная Осетия предпринимает демократическую попытку отстоять свою автономность и 19 января в проводит референдум, в результате которого 98 % проголосовавших высказались за независимость и присоединение к России. В ответ части Национальной гвардии Грузии с тяжёлой техникой приступили к осажде Цхинвали.

25 апреля территорию Южной Осетии по приказу командования покинул полк оперативного назначения Внутренних войск МВД России, выполнявший миротворческие функции с начала апреля (ранее сходные функции в течение года выполнял специально сформированный Цхинвальский отдельный батальон ВВ МВД СССР, усиленный легкой бронетехникой). Конфедерация горских народов Кавказа, поддержавшая осетин в их стремлении присоединиться к России, объявила вывод войск «очередным предательством интересов Юго-Осетии». 12 мая грузинский штаб по урегулированию положения в Цхинвальском регионе направил в Южную Осетию контингент милиционеров численностью 250 человек, но осетинские отряды самообороны предприняли попытку взять их в плен и атаковали грузинские сёла Тамарашени и Эредви. В ходе контрудара грузинских формирований под контроль последнего перешло селение Приси близ Цхинвала. 29 мая Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Акт о Государственной независимости Республики Южная Осетия.

В июне вице-президент России Александр Руцкой (Борис Ельцин в это время находился с визитом в США) отдал приказ о нанесении авиационных ударов по грузинской группировке, обстреливавшей Цхинвал и позвонил Эдуарду Шеварднадзе, пригрозив бомбардировкой Тбилиси. Боевые действия прекратились. 24 июня Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе при участии представителей Северной Осетии и Южной Осетии подписали Сочинское соглашение о прекращении огня. Боевые действия, сошедшие на уровень одиночных огневых контактов и рейдов, были прекращены после подписания Дагомысских соглашений между Россией и Грузией. 14 июля в зону конфликта были введены миротворческие силы в составе трёх батальонов (российского, грузинского и осетинского). Южная обретает независимость и защиту в виде России. И вплоть до 2004 года в республики восстанавливается экономика, налаживается быт ,люди начинают жить без войны .

Все поменялось с приходом к власти Михаила Саакашвили, объявившего курс на восстановление территориальной целостности Грузии. В августе 2004 года дело дошло до кровопролитных столкновений, в ходе которых грузинские войска безуспешно пытались установить контроль над стратегическими высотами вокруг Цхинвали, но, потеряв несколько десятков человек, были отведены.



До прихода к власти американского студента Cаакашвили, биография которого очень сильно напоминает биографию нынешнего оппозиционера Алексея Навального (те же популистские идеи ,те же законченные американские университеты и главное те же западные деньги) конфликт между Грузией и Южной Осетией решался максимально дипломатично. Россия всегда держалась как старший брат и брала на себя миротворческие цели. Но действия фашиствующего Cаакашвили, бомбардировки мирного Цхинвала невозможно было предотвратить без Российского участия.

Когда-то казалось, что страны-члены НАТО должны быть заинтересованы в установлении мира и демократическом решении вопроса, как минимум 2 референдума с 1990 года показывают истинную волю народа и истинную демократию в регионе, но для НАТО эти опасные игры, приведшие к смерти 10 тысяч мирных южнооосетинцев были очень важны. Опираясь на поддержку Запада, Саакашвили, устраивает войну. Война длится плоть до 26 августа 2008 когда Президент России Дмитрий Медведев объявил о подписании указов «О признании Республики Абхазия» и «О признании Республики Южная Осетия», согласно которым Российская Федерация признаёт и ту и другую республику «в качестве суверенного и независимого государства», обязуется установить с каждой из них дипломатические отношения и заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

После официального признания Южной Осетии независимым государством, вопрос о вступлении Грузии в НАТО откладывается. Но американская корпорация "Радио "Свобода" государственный пропагандистский орган США, работа которого идет по всей России, например в Крыму и Казани, активно продолжает обелять действия Саакашвили и Нато в этом геноциде осетинского народа, при этом навязывая точку зрения американского политического руководства на происходящее в России и мире, продолжает рассказывать сказки и о войне в Южной Осетии, и о роли в ее развязывании Михаила Саакашвили.

Пока во всех конфликтах которые случаются на территории бывшего СССР, видна рука НАТО, хотя в уставе Нато прямо говорится: “Договаривающиеся стороны подтверждают свою веру в цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и правительствами.” Но вот, заморозив на 9 лет какие-либо войну между Южной Осетией и Грузией, натовские дипломаты, оказывают поддержку и открыто заявляют руководству Грузии о возобновлении конфликта. Понятно, что простым грузинам война не нужна. Предприниматели, частные граждане Грузии, как любые адекватные люди не хотят конфликтов и заинтересованы в налаживании взаимоотношений с Россией .



