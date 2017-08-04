Шестеро грибников потерялись в лесах Удмуртии за два месяца

Опубликована: Сегодня 09:12

фото: Miasskiy.ru
За два летних месяца в лесах Удмуртии потерялись шестеро грибников. Как пишет информагентство «Сусанина», об этом журналистам рассказал начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

«Мы выезжали шесть раз вместе с районными отделами полиции. В трех случаях мы нашли, в двух случаях – волонтеры. Один человек погиб», - отметил руководитель управления.

Он напомнил, что, собираясь в лес, нужно зарядить мобильный телефон и портативный аккумулятор. Родных и друзей стоит заранее предупредить о походе, рассказать им о предполагаемом маршруте. С собой в лес необходимо взять спички, нож, запас воды. Также спасатели рекомендуют положить в карман свисток и фонарик. Кроме того, потерявшись, человек должен в первую очередь позвонить по номеру 112



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