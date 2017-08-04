В Камбарке будут судить родителей погибших в огне 5-летнего мальчика и его 3-летней сестры

Опубликована: Сегодня 10:06



фото: 68.mchs.gov.ru фото: 68.mchs.gov.ru

Проживающие в Камбарке 33-летний мужчина и его 44-летняя супруга с пятью детьми, четверо из которых несовершеннолетние, утром 9 июня с тремя детьми ушли из дома. В квартире они оставили одних 5-летнего сына и 3-летнюю дочь, закрыв дверь квартиры на ключ. Дети нашли в доступном месте спички и подожгли обивку дивана, после чего загорелась вся квартира. В результате оба ребенка погибли от острого отравления окисью углерода.

Обвиняемые супруги на следствии в полном объеме признали свою вину. По ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.