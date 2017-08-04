В Ижевске музыкальная колонка пыталась покалечить бабушку из Бураново

Опубликована: Сегодня 11:12

фото: скриншот видео
Сегодня в Ижевске открытие очередного продуктового магазина едва не закончилось трагедией. На одну из «Бабушек из Бураново» во время выступления упала музыкальная колонка.

Гости празднования снимали на видео выступление известной группы из Бураново. Во время исполнения знаменитого хита «Party for everybody» стоявшая позади бабушек плохо закрепленная колонка начала падать. Сначала она зацепила стоявший перед ней баннер, а потом и вовсе упала на стоящую с краю пожилую женщину. От сильного удара бабушка упала на землю. Как сообщили очевидцы, серьезных травм она при этом не получила.


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