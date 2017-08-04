В Удмуртии легковушка перевернулась, уходя от столкновения с фурой

Опубликована: Сегодня 12:07



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

34-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» вылетел с дороги, чтобы не столкнуться со встречным грузовиком. У «Скании Х164» во время движения взорвалась шина левого колеса, из-за чего фуру понесло на встречную полосу движения с последующим съездом в кювет. В результате происшедшего получил травмы пассажир автомобиля «Лада», мужчина 1988 года рождения.