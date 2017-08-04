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В Удмуртии легковушка перевернулась, уходя от столкновения с фурой
Опубликована: Сегодня 12:07 В Завьяловском районе Удмуртии «Лада Гранта» перевернулась уходя от столкновения со встречным грузовиком, у которого лопнуло колесо. ДТП произошло в четверг, 3 августа в 12.40 на 17 км Западного обхода Ижевска.
34-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» вылетел с дороги, чтобы не столкнуться со встречным грузовиком. У «Скании Х164» во время движения взорвалась шина левого колеса, из-за чего фуру понесло на встречную полосу движения с последующим съездом в кювет. В результате происшедшего получил травмы пассажир автомобиля «Лада», мужчина 1988 года рождения.
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