В Удмуртии легковушка перевернулась, уходя от столкновения с фурой

Опубликована: Сегодня 12:07

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Завьяловском районе Удмуртии «Лада Гранта» перевернулась уходя от столкновения со встречным грузовиком, у которого лопнуло колесо. ДТП произошло в четверг, 3 августа в 12.40 на 17 км Западного обхода Ижевска.

34-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» вылетел с дороги, чтобы не столкнуться со встречным грузовиком. У «Скании Х164» во время движения взорвалась шина левого колеса, из-за чего фуру понесло на встречную полосу движения с последующим съездом в кювет. В результате происшедшего получил травмы пассажир автомобиля «Лада», мужчина 1988 года рождения.



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