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Жительница Удмуртии выращивала 105 кустов запрещенного мака
Опубликована: Сегодня 13:21 Сотрудники Граховского отделения полиции выявили в деревне Иж-Бобья факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. Во дворе своего дома 53-летняя местная жительница, которую впоследствии задержали, выращивала 105 кустов мака (около килограмма наркотического средства). По данному факту возбуждено уголовное дело.
МВД по Удмуртской Республике напоминает: посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовно-наказуемым деянием. Санкция ст. 231 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет. Обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).