Жительница Удмуртии выращивала 105 кустов запрещенного мака

Опубликована: Сегодня 13:21



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По данному факту возбуждено уголовное дело.МВД по Удмуртской Республике напоминает: посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовно-наказуемым деянием. Санкция ст. 231 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет. Обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).