После двух дней блуждания по лесу житель Удмуртии умер в больнице

Опубликована: Сегодня 14:04



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

57-летний Баранцев 1 августа уехал за грибами из СНТ "Восток-1" на автомобиле "ВАЗ-2115" в сторону Докши. В последний раз он выходил на связь около 22 часов и жаловался на плохое самочувствие. На поиски мужчины неоднократно выезжали спасательные службы и волонтеры, но безрезультатно.Наконец, в четверг, 3 августа, его автомобиль на одной из улиц Докши нашел оперуполномоченный Завьяловского отдела полиции. Он увидел следы, ведущие в лес, пошел по ним и нашел пропавшего мужчину. В тяжелом состоянии Владимира Степановича доставили в больницу, где к вечеру он скончался.