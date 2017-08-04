После двух дней блуждания по лесу житель Удмуртии умер в больнице

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: vk.com/psoregion18
Житель Удмуртии, которого после двух дней поисков нашли в лесу, скончался в больнице. Как сообщают в группе ПСО «Регион 18», в 2011 году мужчина перенес инсульт, а когда он заблудился, его самочувствие ухудшилось.

57-летний Баранцев  1 августа уехал за грибами из СНТ "Восток-1" на автомобиле "ВАЗ-2115" в сторону Докши. В последний раз он выходил на связь около 22 часов и жаловался на плохое самочувствие. На поиски мужчины неоднократно выезжали спасательные службы и волонтеры, но безрезультатно.

Наконец, в четверг, 3 августа, его автомобиль на одной из улиц Докши нашел оперуполномоченный Завьяловского отдела полиции. Он увидел следы, ведущие в лес, пошел по ним и нашел пропавшего мужчину. В тяжелом состоянии Владимира Степановича доставили в больницу, где к вечеру он скончался.



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