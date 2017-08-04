Детский сад на ул. Берша в Ижевске появится к июлю 2018 года

Опубликована: Сегодня 15:13

фото: Novayasamara.ru
Ввод в эксплуатацию детского сада по улице Берша в Ижевске планируется на июль 2018 года. Об этом «Комсомольская Правда»-Ижевск» рассказала замначальника управления дошкольного образования Администрации Ижевска Наталья Шевякова.

- Это дополнительное здание детского сада №259, оно рассчитано на 220 мест, - уточнила  Наталья Леонидовна. - Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2018 года. Вообще, в перечне объектов строительства у нас заявлено много объектов для предоставления финансирования. Это детские сады в микрорайонах, где высокая очередность, это Ленинский, Устиновский районы, микрорайон «Столичный» и другие.

Также в первоначальных планах на строительство в 2018 году дополнительного здания детского сада №20 по ул. Баранова. Сейчас эта площадка законсервирована, но на сегодняшний день есть подтверждение, что этот детский сад будет финансироваться и строиться. Когда это произойдет, пока не уточняется.



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