Детский сад на ул. Берша в Ижевске появится к июлю 2018 года

Опубликована: Сегодня 15:13



фото: Novayasamara.ru фото: Novayasamara.ru

- Это дополнительное здание детского сада №259, оно рассчитано на 220 мест, - уточнила Наталья Леонидовна. - Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2018 года. Вообще, в перечне объектов строительства у нас заявлено много объектов для предоставления финансирования. Это детские сады в микрорайонах, где высокая очередность, это Ленинский, Устиновский районы, микрорайон «Столичный» и другие.Также в первоначальных планах на строительство в 2018 году дополнительного здания детского сада №20 по ул. Баранова. Сейчас эта площадка законсервирована, но на сегодняшний день есть подтверждение, что этот детский сад будет финансироваться и строиться. Когда это произойдет, пока не уточняется.