На ул. Школьной в Ижевске сбили 12-летнего школьника

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: yandex.ru/maps
Школьник попал под колеса иномарки на ул. Школьной в Ижевске. ДТП произошло в четверг, 3 августа, в 21.03, напротив дома № 25 «а».

Сбил ребенка 32-летний водитель «Митсубиши Лансер». Мальчик 2005 года рождения неожиданно вышедшего на дорогу из-за стоящего автомобиля и начал переходить через проезжую часть в неустановленном месте в результате чего получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что ребенок находился на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов.



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