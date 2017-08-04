На ул. Школьной в Ижевске сбили 12-летнего школьника

Опубликована: Сегодня 16:07



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Сбил ребенка 32-летний водитель «Митсубиши Лансер». Мальчик 2005 года рождения неожиданно вышедшего на дорогу из-за стоящего автомобиля и начал переходить через проезжую часть в неустановленном месте в результате чего получил травмы.В Госавтоинспекции отметили, что ребенок находился на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов.