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На ул. Школьной в Ижевске сбили 12-летнего школьника
Опубликована: Сегодня 16:07 Школьник попал под колеса иномарки на ул. Школьной в Ижевске. ДТП произошло в четверг, 3 августа, в 21.03, напротив дома № 25 «а».
Сбил ребенка 32-летний водитель «Митсубиши Лансер». Мальчик 2005 года рождения неожиданно вышедшего на дорогу из-за стоящего автомобиля и начал переходить через проезжую часть в неустановленном месте в результате чего получил травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что ребенок находился на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов.
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