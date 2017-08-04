Волонтеры из Ижевска приедут в Глазовский район на поиски затерявшегося в лесу пенсионера

Опубликована: Сегодня 17:17

фото: vk.com/psoregion18
Поисковики - добровольцы из Ижевска приедут в Глазовский район, чтобы помочь местным жителям найти пропавшего 81-летнего мужчину. Пенсионер Юрий Мокрушин утром 24 июля отправился в лес за земляникой из СНТ «Заречье» и не вернулся. Забила тревогу его жена, о случившемся она тут же сообщила полицию, пишет Glazovlife.

Сообщается, что здоровье пожилого мужчины очень слабое. Сейчас поиски ведут полицейские, спасатели, добровольцы и родственники пропавшего. На место предполагаемого нахождения мужчины даже была направлена машина со звуковой сигнализацией, однако все предпринятые меры оказались тщетными.

Это не единственный случай, когда жители Удмуртии идут в лес за дарами природы и пропадают: за два летних месяца в лесах Удмуртии потерялись шестеро грибников.

Буквально накануне, 3 августа, после двух дней поиска около Докши нашли 57-летнего мужчину. Он очень плохо себя чувствовал и скончался через несколько часов в больнице.

В конце июня ушла в лес за грибами около садоогородного массива Липки (Якшур-Бодьинский тракт) и пропала пенсионерка. Она утонула в болоте рядом со своим садоогородным массивом.


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