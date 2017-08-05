Гроза и сильный ветер ожидаются сегодня в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:33

фото: Newtambov.ru
Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня в Удмуртии. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по республике, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Непогода сохранится до конца дня.

Населению рекомендуется:
 - воздержаться от поездок и прогулок;
 - проверить состояние оконных рам и форточек;
 - при отъезде проверить и закрыть все окна и форточки;
 -подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);
 -по возможности отключить бытовую технику от сети питания;
 -участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.
Загрузка...
Теги
конкурс спортсмен штраф Голливуд животные СКП Ува ГЖД финансы мода МЧС розыск долг ДТП занятость алкоголь ЖКХ полиция молодежь торговля Александр Волков транспорт Россия здоровье музыка правительство погода туризм Завьялово Украина Глазов лес праздник свадьба самолет телевидение образование пенсия творчество Воткинск Москва ветеран ГИБДД пожар природа США прокуратура ИжГТУ Игра строительство Балезино армия Сарапул ремонт выставка дети терроризм футбол убийство хоккей бюджет зоопарк выборы Новый год/Рождество кино физкультура оружие Удмуртия звезда видео преступление МВД инвалид школа Госсовет УР Дмитрий Медведев Владимир Путин вода наркотики дороги безопасность Интернет религия суд семья бизнес Можга медицина банк промышленность СМИ Малая Пурга технологии траур рейтинг депутат Ижевск фестиваль пристав Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода