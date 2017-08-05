Гроза и сильный ветер ожидаются сегодня в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:33



фото: Newtambov.ru фото: Newtambov.ru

Населению рекомендуется:- воздержаться от поездок и прогулок;- проверить состояние оконных рам и форточек;- при отъезде проверить и закрыть все окна и форточки;-подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);-по возможности отключить бытовую технику от сети питания;-участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.