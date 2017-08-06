В Ижевске снова случился потоп из-за мощных ливней

Опубликована: Сегодня 14:45

Сильные дожди пришедшие в Ижевск вновь затопили улицы города, сообщает информагентство "Сусанин".

Жители столицы Удмуртской Республики пожаловались в социальных сетях на вставший общественный транспорт. Кроме того в Ижевске водители автомобилей жаловались, что машины сносит течением. Пешеходы не могли передвигаться по многим улицам из-за экстремально высокого уровня воды.

Вода затопила лог на Кирова, автотрассы на 50 лет ВЛКСМ у «Талисмана», на Баранова и других улицах.



Загрузка...
Теги
здоровье розыск Москва Россия медицина СМИ Глазов Владимир Путин штраф траур суд природа вода религия Можга Госсовет УР Голливуд финансы убийство ГИБДД Ижевск банк погода самолет рейтинг транспорт Малая Пурга бюджет животные дороги Ува наркотики ИжГТУ преступление свадьба безопасность Интернет музыка пристав ЖКХ МВД телевидение видео строительство кино зоопарк дети молодежь мода бизнес США ветеран ремонт пенсия правительство выборы занятость технологии Игра Сарапул Александр Волков торговля МЧС терроризм Украина армия Балезино оружие образование Завьялово Дмитрий Медведев прокуратура Новый год/Рождество праздник хоккей спортсмен СКП конкурс выставка ДТП инвалид футбол лес туризм Ижавто пожар звезда фестиваль ГЖД физкультура семья долг Воткинск творчество алкоголь Удмуртия школа депутат промышленность полиция
Все теги
Яндекс.Погода