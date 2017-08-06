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В Ижевске снова случился потоп из-за мощных ливней
Опубликована: Сегодня 14:45 Сильные дожди пришедшие в Ижевск вновь затопили улицы города, сообщает информагентство "Сусанин".
Жители столицы Удмуртской Республики пожаловались в социальных сетях на вставший общественный транспорт. Кроме того в Ижевске водители автомобилей жаловались, что машины сносит течением. Пешеходы не могли передвигаться по многим улицам из-за экстремально высокого уровня воды.
Вода затопила лог на Кирова, автотрассы на 50 лет ВЛКСМ у «Талисмана», на Баранова и других улицах.
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