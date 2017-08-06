В Балезино отметили День ветеранов локальных войск

Опубликована: Сегодня 14:52

В Балезино с размахом отметили Республиканский день ветеранов локальных войн. Праздник традиционно проходит в поселке с 2008 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В мероприятии приняли участие и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов республики, ветераны боевых действий.

Чествование началось с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем состоялся матч по мини-футболу между командами посёлка и ветеранами. Зрители также могли наблюдать выставку оружия и боевой техники, попробовать собрать-разобрать автомат Калашникова.

В этом году организаторы устроили настоящее торжество спорта и боевых искусств с показательными выступлениями рукопашников, мотоциклистов, борцов самбо и дзюдо. Праздник завершился концертом певицы Юты и фейерверком.



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