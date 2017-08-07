Массовый сбор бутылок предлагается ввести в России

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: Uanos.com фото: Uanos.com

Массовую сдачу стеклотары планируют возобновить в России. С предложением внести поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обратился к кабмину депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Так, предлагается ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей, а также установить в магазинах автоматы для приема пустых бутылок и банок, пишет Лайф.

«Залоговая стоимость - это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи, - рассказал депутат Владимир Петров. - Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии».Согласно данному предложению, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет вернуть, сдавая пустые бутылки при помощи фандоматов. При этом Петров отмечает, что подобная практика показала свою эффективность в европейских государствах, так как граждане смогли вернуть часть стоимости бутылок, а предприниматели сократили производственные издержки.Депутаты считают, что новая мера будет пользоваться успехом у граждан. По действующему сейчас закону, ответственность за утилизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на производителях. За использование упаковки они платят государству экологический сбор.