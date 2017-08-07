Шесть организаторов игорного бизнеса задержали в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:08

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В Удмуртии задержали преступную банду из 6 человек, организовавшую сеть игорных клубов в четырех районах республики. У одного из ее членов, оказавшего активное сопротивление при задержании, полицейские обнаружили наркотик синтетического происхождения.

"В результате совместных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудников УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике выявлены факты незаконной организации и проведения игорной деятельности на территории четырёх районов Удмуртии", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий изъято более 200 единиц игрового оборудования, а также денежные средства в сумме 330 тыс рублей.

Двоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела.
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