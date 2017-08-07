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Виновная в лесном пожаре жительница Удмуртии получила наказание в виде обязательных работ
Опубликована: Сегодня 11:46 Наказание в виде обязательных работ получила жительница Красногорского района, устроившая лесной пожар. За уничтожение и повреждение лесных насаждений (ч.1 ст.261 УК РФ) в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что 1 июня 2017 года женщина, находясь в лесном массиве, расположенном в 128 выделе 9 Святогорского участкового лесничества ГКУ УР «Красногорское лесничество», развела костер, в результате чего возник лесной пожар, огнем которого уничтожено 0,02 га лесных насаждений на сумму 4 308 руб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.
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