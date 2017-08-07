Виновная в лесном пожаре жительница Удмуртии получила наказание в виде обязательных работ

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: Rb7.ru фото: Rb7.ru

«Установлено, что 1 июня 2017 года женщина, находясь в лесном массиве, расположенном в 128 выделе 9 Святогорского участкового лесничества ГКУ УР «Красногорское лесничество», развела костер, в результате чего возник лесной пожар, огнем которого уничтожено 0,02 га лесных насаждений на сумму 4 308 руб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.