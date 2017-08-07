В Ижевске 15-летний лицеист погиб под бетонной плитой

Опубликована: Сегодня 12:35

фото: Tomin.by
Следственные органы начали проверку по факту гибели в Ижевске 15-летнего подростка. Школьник скончался от травм после обрушения крыши заброшенного гаража.

Вчера, 6 августа, около 20 часов группа подростков пришла в заброшенный гараж, расположенный в 100 метрах от ГСК «Орбита-2» по ул. Воткинское шоссе. «В один из моментов в непосредственной близости от ребят произошло обрушение крыши гаража, в результате чего одного из них – 15-летнего учащегося Ижевского лицея придавило бетонной плитой», - уточнили следователи. От полученных травм подросток скончался.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в том числе разыскивается владелец гаража. 



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